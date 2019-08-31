شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال أسبوع.. سبيد ميديكال فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 9.8 مليون ورقة بقيمة قدرها 10.4 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 6.9 مليون ورقة، بقيمة قدرها 2.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 464 ألف ورقة، وبقيمة 1.4 مليون جنيه.

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وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، جينيال تورز، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 5492 ورقة بقيمة 14.8 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 285 ورقة بقيمة 675 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 14.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13.9 مليون ورقة منفذة على 1309 عملية خلال الأسبوع الماضى.