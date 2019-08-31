شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 8 شهور.. شركات البورصة ترفع رأس مالها بقيمة 7.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 7.3 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو، و 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و215 مليون جنيه خلال شهر أغسطس.

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وتقدمت 3 شركات وهى روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، المصرية لنظم التعليم الحديثة، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بمستندات زيادة رأس مالها بإجمالى قيمة 95 مليون جنيه، اثنين تمويلاً من توزيعات الأرباح، وواحدة من دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وتفحص البورصة المستندات المقدمة واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.