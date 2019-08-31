شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه توزيعات أرباح نقدية لشركات البورصة خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، نحو 100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس المنتهى، ليرتفع بذلك إجمالى قيمة توزيعات الشركات منذ بداية العام إلى 15.6 مليار جنيه.

ووزعت شركات البورصة، أرباحاً بلغت 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس.

Advertisements

جاء ذلك مقارنة بقيمة 20.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى موزعة بين 2309 مليون جنيه خلال يوليو، 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، 5990 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 2063 مليون جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018، وخلال الأسبوع الماضى بلغ إجمالى قيمة الأرباح النقدية، 5 ملايين جنيه، منخفضة من 587 مليون جنيه فى الأسبوع السابق.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.