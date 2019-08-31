شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 30-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 1.1000 ويستقر دونه، مؤكداً امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0857، بينما يمثل الثبات دون 1.1000 شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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