شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النفط بشكل قوي ليهاجم مستوى 54.47 ويحاول تأكيد كسره، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي والثبات دون المستوى المذكور سيؤكد إيقاف السيناريو الإيجابي المقترح اليوم ويدفع السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 53.00 ثم 51.61، بينما التماسك فوق 54.47 سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي ويقود السعر نحو 57.33 مبدئياً.

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