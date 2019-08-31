شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت في طريقه نحو مهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 30-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) على صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة Advertisements ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 133.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 141.50 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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