فيس بوك في طريقه لاستعادة تعافيه – تحليل – 30-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 179.20 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 191.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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