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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يحاول تعويض بعض من خسائره - تحليل – 30-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن مع ذلك يستمر الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير .
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 8.78 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.72 من جديد .
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة : مرجح انخفاضه
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