شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يواصل ارتفاعه بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل – 30-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنتل INTEL CORP (INTC) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن بالرغم من ارتفاعات السهم تلك إلا أنه مازال يتداول بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 48.44 ، ليستهدف مستوى الدعم 45.52 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد بحذر

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