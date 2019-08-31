جنرال موتورز يعزز من مكاسبه – تحليل – 30-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وقد استند السهم في وقت سابق لمستوى الدعم المحوري 35.65 ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على استعادة تعافيه ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
توقعاتنا تشير إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.65 ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.27 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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