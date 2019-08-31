شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون الدعم المكسور للمثلث الهابط، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.6830، مع التذكير بأن تجاوز 0.6700 مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو 0.6615 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط