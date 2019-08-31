العالم يبحث 1175 تحدياً على طاولة «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

تلقى برنامج أفضل الممارسات العالمية، الذي يسلط الضوء على أفضل الممارسات التي تصب في مصلحة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وعلى المشاريع التي تقدم حلولاً حقيقية لبعض من أكبر التحديات، بالاتساق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي أطلقه «إكسبو 2020 دبي» مؤخراً، حوالي 1175 طلباً ومقترحاً من 141 دولة في مختلف أنحاء العالم، بحسب بيانات حصلت عليها ”الخليج 365”.

يعتبر البرنامج منصة إكسبو 2020 دبي التي تهدف إلى عرض مشاريع توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية، وتسلط المنصة الضوء على المبادرات البسيطة الفعالة التي تضفي بعداً محلياً على أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والتي يمكن تعديلها أو تقليدها أو تكييفها، بحيث تحقق أثراً عالمياً حقيقياً، وقد استحوذت قارة آسيا على النصيب الأكبر من عدد الطلبات ب 428 طلباً، في حين جاءت قارة إفريقيا ثانياً ب 342 طلباً، تليها القارة الأوروبية ب 205 طلبات، و132 طلباً من القارات الأمريكية، و19 طلباً من مناطق أخرى.

الأولويات الإنمائية

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كما أظهرت البيانات أن الطلبات توزعت على 5 مجالات، هي الأولويات الإنمائية الخمس، وتتطرق لإحدى المواضيع الشاملة بالإضافة لإحدى ممكنات التنمية، وجاءت كالتالي: 355 مقترحاً للتنمية الاجتماعية والتي تُعنى بتوفير خدمات صحية وتعليمية موثوقة وملائمة ومعقولة السعر، 276 مقترحاً لأمن الغذاء والماء والطاقة والتي تهتم بطرق أذكى لإدارة واستهلاك الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم في مجالات الماء والغذاء والطاقة.

في حين تلقى البرنامج 245 مقترحاً لسبل العيش وتنمية المشاريع التي تعزز من فرص التوظيف والدخل، وتساعد في زيادة عدد النساء العاملات، وتعزز تنافسية المنتجات والخدمات للوصول إلى أكبر سوق، و 176 مقترحاً لتقديم الخدمات بأساليب شمولية ومستدامة، وذلك في المدن والضواحي والمناطق الريفية، وكذلك في البيئات المتغيرة، وأخيراً 123 طلباً للمواطن المرنة، من خلال توفير حماية أفضل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية في المدن والضواحي والمناطق الريفية، وكذلك في البيئات المتغيرة مثل المناطق غير الرسمية، والبدوية، ومناطق الطوارئ وتلك التي عانت من الكوارث، ومخيمات اللاجئين.

أهداف البرنامج

يسعى برنامج أفضل الممارسات لتعزيز ظهور أفضل الممارسات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وجمع الأطراف المعنية لوضع تصور عملي لإحراز أفضل النتائج عبر معرض إكسبو 2002 دبي، الذي سيشهد نحو 25 مليون زيارة وسينال اهتماماً إعلامياً عالمياً، كما يهدف إلى تسهيل وتشجيع الشراكة والتعاون بين الأطراف المعنيّة، وإلى الإبداع من خلال التعريف بأهداف التنمية المستدامة بأساليب إبداعية، من خلال الفنون والأفلام وسرد المحتوى والموسيقى والرقص والمأكولات وغيرها، والتأثير المستدام من خلال إظهار التأثير الملموس والمستدام للمشاريع مع مراقبة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ونقاط التحول من خلال خلق نقاط اتصال بين الأفراد والمجتمعات والحكومات والشركاء، وذلك من خلال تطبيق المشاريع أو تكرارها أو توسيع نطاقها في مجالات أخرى،

وانطلق برنامج أفضل الممارسات العالمية تحت شعار «خطوات صغيرة، قفزات كبيرة: حلول للتأثير المستدام»، واستند إلى فكرة أن تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتطلب إيجاد حلول ناجعة على مستوى الدول والمجتمعات والأسر من منطلق الحرص على أن تشمل نتائج هذه الأهداف جميع المعنيين بها.