شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الوجهة السياحية الأكثر فخامة على مستوى العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت العديد من المواقع العالمية بمدينة دبي ومعالمها البارزة التي حطمت الكثير من الأرقام القياسية العالمية، وخصت بالذكر برج خليفة، حيث صنفت مجلة «ريدرز دايجست» الشهيرة برج خليفة بين المعالم التي ينبغي زيارتها لكونه المبنى الأطول على مستوى العالم، مضيفة أن البرج هو تجسيد واقعي لأعلى بناء شيّده الإنسان تاريخياً، والذي يضم 163 طابقاً، وأطول مصعد في العالم، وتتاخمه بحيرة صناعية ومركز تجاري من بين الأكبر على مستوى العالم من حيث المساحة، وهو دبي مول.

من جانبها، قالت مجلة INSC العالمية: إن دبي هي بلا شك الوجهة السياحية الأكثر فخامة على مستوى العالم، وتمتاز بطابعها العصري المطعم بالتراث، ويضم أفقها البديع غابة من ناطحات السحاب التي تشمل برج خليفة الأطول عالمياً، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ حالياً لإنجاز برج الخور الذي سيكون الأطول عالمياً وقت إنجازه.

وأضافت المجلة أن المدينة معروفة باحتضانها لأفضل مراكز التسوق التي توفر تجارب مثيرة للزوار، مثل دبي مول، وأن هنالك الكثير من الأماكن التي يمكن النزول فيها، وخصت بالذكر برج العرب الذي اعتبرته الأفخم، وأول فندق يحصل على 7 نجوم على مستوى العالم.