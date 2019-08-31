«الإفريقي للتنمية»: بكين لا تستدرج المنطقة إلى فخ ديون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس بنك إقليمي، أمس الجمعة، إن الصين لا تحاول أن تستدرج الدول الإفريقية إلى فخ ديون، وإنها تقدم استثمارات مهمة مع الدول الأخرى لسد فجوة تمويل لمشروعات البنية التحتية الحيوية في القارة.

وكانت القدرة على خدمة الديون قضية رئيسية في اجتماع هذا الأسبوع الذي استضافته طوكيو مع الزعماء الأفارقة والمقرضين الدوليين بشأن تنمية القارة، مع تركز الأنظار على الإقراض المكثف للصين الذي يقول بعض المنتقدين إنه أرهق البلدان الإفريقية الفقيرة بجبال من الديون.

وتجاهل رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، هذا الانتقاد، وحث اليابان والصين على عدم التنافس، بل الاضطلاع «بأدوار تكميلية» في سد فجوة تمويل ضخمة للبنية التحتية الإفريقية.

وقال «لا أعتقد على الإطلاق أن هناك خطة متعمدة للصين لإثقال كاهل أي دولة بالديون. أعتقد أن الصين تقوم بدور مهم في ما يتعلق بدعم البنية التحتية.. إفريقيا ليست في أزمة ديون».

وأضاف «اهتمام الصين وانخراطها في إفريقيا محل ترحيب. هل سأقول إنه لم تقع أخطاء في البداية؟ لن أقول ذلك.. هناك مشكلات تتعلق بالمجتمعات المحلية، ومشكلات تتعلق بالتأكد من عدم إحلال الأشخاص في سوق العمل، لكن كل هذه دروس تتعلمها الصين». (رويترز)