مشتريات أجنبية تغير حركة الأسهم نحو الأخضر خلال أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تغير اتجاه حركة الأسهم المحلية في أسبوع التداولات الأخير من شهر أغسطس/آب 2019، مع دخول سيولة أجنبية ومؤسسية على السوقين، أسهمت في تحولها من المنطقة السلبية إلى المنطقة الخضراء، وخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي سجل صعوداً بنسبة 2.51%، فيما استقر مؤشر سوق دبي المالي على تراجع طفيف بنسبة 0.37% بعض تعويضه جزءاً من خسائر جلسة 25 أغسطس. وشهد الأسبوع العديد من المتغيرات، وخاصة على الساحة الدولية، مع التفات المستثمرين إلى أداء البورصات العالمية، وردات فعلها تجاه الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، وكانت الجلسات الخضراء خلال الأسبوع في السوقين، نتيجة للارتفاع في المؤشرات العالمية، وتفاؤل محلي حول أداء بعض الشركات.

بلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 2.07 مليار درهم، منها 1.23 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و838.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 950 مليون سهم، منها 363.2 مليون في أبوظبي، و586.7 مليون في دبي.

أعلى صعود في 6 أسابيع

وخلال الأسبوع، استفاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أضاف 126.5 نقطة مكاسب، وأغلق عند مستوى 5165 نقطة، من صعود «البنوك» المؤشر القيادي في السوق بنسبة 2.36%، إلى جانب صعود قطاع العقار بنسبة 2.11 والاتصالات 4.06%. وبذلك يسجل المؤشر العام للسوق أول صعود بعد تراجع دام 4 أسابيع متتالية، وأعلى صعود في 6 أسابيع.وقفز سهم «مجموعة الاتصالات» 4.06% ليغلق عند 16.9 درهم، بتداول 149 مليون درهم.

وارتفعت أسهم أسعار 7 بنوك خلال الأسبوع؛ حيث كان الدعم الأكبر من سهم «أبوظبي الأول» الذي ارتفع بنسبة 1.6% إلى 15.26 درهم؛ حيث تصدر شركات السوق من حيث التداولات بنحو 240 مليون درهم، كما ارتفع»أبوظبي التجاري«6.5% إلى 8.69 درهم، بتداول 183.7 مليون درهم.وصعد سهم «الدار العقارية» 2.28% إلى 2.24 درهم، بتداول 161.5 مليون درهم.

وفي قطاع السلع، ارتفع سهم «العالمية القابضة» إلى 3 دراهم، بارتفاع 19.05%، وسط تداولات بقيمة 84.5 مليون درهم.

أما قطاع الاستثمار، فشهد ارتفاع «إشراق» 0.75% إلى 0.402 درهم، بتداول 6 ملايين درهم.

أما قطاع الطاقة، فتراجعت أسهمه الثلاثة بنسبة متفاوتة؛ حيث تراجع سهم «طاقة» 2% إلى 0.735 درهم، و«دانة غاز» 0.61% إلى 0.982 درهم، و «أدنوك للتوزيع» 1.87% إلى 2.63 درهم.

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تراجع طفيف في دبي

وفي سوق دبي المالي، قلص المؤشر العام للسوق، خسائره التي مني بها في جلسة الأحد، ليستقر على تراجع طفيف بنسبة 0.37%، فاقداً 10 نقاط ليغلق عند 2758.6 نقطة.

وتباين أداء المؤشرات القطاعية في السوق، مع تراجع العقار 0.46% والاستثمار والخدمات المالية 1.49% والسلع 3.4% والخدمات 2.6% والاتصالات 1.27%، فيما ارتفع البنوك هامشياً بنسبة 0.08% والتأمين 1.68%.

وتباينت إغلاقات قطاع العقار، لكن تراجع «إعمار العقارية» دفع بالمؤشر نحو الأحمر؛ حيث انخفض بنسبة 1% إلى 4.95 درهم، بتداول 183.5 مليون درهم، وتراجع أيضاً «إعمار للتطوير» 2.14% إلى 4.11 درهم، بتداول 35 مليون درهم.

وارتفع «داماك العقارية» 1.5% إلى 0.953 درهم، و«إعمار مولز» 3.19% إلى 1.94 درهم.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» هامشياً بنسبة 0.2% إلى 5.12 درهم، بتداول 195 مليون درهم، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، بتداول 48 مليون درهم، فيما تعافى سهم «جي إف إتش» بعد ارتفاعه بنسبة 3.87% إلى 0.912 درهم، بتداول 101 مليون درهم. وفي قطاع الاستثمار، غلب التراجع على الأسهم القيادية، باستثناء ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.72% إلى 0.975 درهم، بتداول 3.8 مليون درهم، وسط تراجع «دبي للاستثمار» 0.76% إلى 1.31 درهم وتراجع «سوق دبي المالي» 4.44% إلى 0.86 درهم.

وفي قطاع التأمين، ارتفع «سلامة» 4.48% إلى 0.677 درهم، بتداول 16.8 مليون درهم، وارتفع أيضاً «دار التكافل» 1.99% إلى 0.614 درهم.

تداولات المستثمرين

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب، محصلة شرائية بقيمة 96 مليون درهم خلال الأسبوع، منها 59.4 مليون درهم في دبي، و 36.6 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 799.7 مليون درهم، مع انخفاض مبيعاتهم لتصل إلى 703.8 مليون درهم.

واتجه المواطنون نحو البيع، مسجلين محصلة بنحو 94.2 مليون درهم، منها 28 مليون درهم في دبي، و 66.2 مليون درهم في أبوظبي، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 1.35 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 1.13 مليار درهم.

وتباينت تحركات الخليجيين، بمحصلة بيعية في دبي بنحو 38.6 مليون درهم، ومحصلة شرائية في أبوظبي ب 40.6 مليون درهم.

وتباينت تحركات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة شرائية قوية في أبوظبي بنحو 71 مليون درهم، ومحصلة بيعية في دبي بنحو 89 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 1.38 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 1.4 مليار درهم.