شكرا لقرائتكم خبر عن كازابلانكا.. الدار الآسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحر المغرب يبدأ من اسم المملكة نفسه، فمباشرة تأخذك مخيلتك إلى الأسواق المزدحمة، وأباريق الشاي الفضية بفوهاتها الطويلة، والأرائك المفروشة على الأرض المكسوة بالأقمشة الفاخرة، والصور الأخرى التي تبدو كما لو أنها خارجة من الأفلام الكلاسيكية. ولحسن الحظ، لا يعد هذا الأمر بعيداً عن الواقع، على الرغم من أن الرحلات إلى المغرب ستظهر لك أن لدى الجانب العصري من المغرب الكثير ليقدمه غير الإبل وعبق التوابل.بخلاف مدن المغرب الأخرى في الشمال والجنوب والوسط والسواحل، تعد مدينة الدار البيضاء (كازابلانكا) واحدة من أكثر المدن المغربية نشاطاً، وفيها أروع المناظر الفنية، وأكثر المصممين جرأة، إضافة إلى شعور عالمي يمنحها طابعاً أوروبياً تقريباً. وتتمثل الطريقة المثلى للشعور بمستقبل المغرب الواعد بقضاء بضعة أيام هنا.تمثل مدينة الدار البيضاء، المجال الرئيسي لجهة الدار البيضاء الكبرى، وبحكم موقعها الساحلي المتواجد وسط خط الإنتاج الصناعي، بين القنيطرة شمالاً والجرف الأصفر جنوباً، فإنها تحتل مكانة استراتيجية على المستوى الاقتصادي، متميزة في ذلك عن باقي المدن المغربية.وعلى الرغم من تاريخ بنائها المجهول، يرجح بعض المؤرخين بناء المدينة إلى قبيلة زناتة في مطلع القرن العشرين؛ حيث كانت تُعرف باسم أنفا إلى جانب مينائها الصغير الذي اعتُبر محطة تجارية للقوارب القادمة من سهل الشاوية؛ للحصول على الشعير والقمح، ثم تطورت المدينة على مر السنين؛ لتصبح العاصمة الاقتصادية والتجارية للمملكة المغربية، والمدينة الأولى في المغرب، والثالثة في إفريقيا؛ من حيث عدد السكان بعد لاغوس والقاهرة.

مشاهد هوليوود

من المرجح أن يستحضر اسم الدار البيضاء صوراً من فيلم 1942 الشهير عوضاً عن المدينة المغربية نفسها. ولكن الطريف في الأمر، لم يكن هنالك رحلات إلى الدار البيضاء للممثل همفري بوغارت ولبقية الممثلين والطاقم الذين صنعوا هذا الفيلم الكلاسيكي عن الحرب؛ فقد تم تصوير الفيلم تقريباً بشكل كامل في هوليوود.

ومع 5 ملايين من السكان، الدار البيضاء هي أكبر مدينة في المملكة المغربية وأيضاً في المغرب العربي. ومع ذلك، فمن السهل أن نغفل أحياناً بسبب الفكرة المسبقة عن أنها تعد مركزاً تجارياً أكثر من كونها وجهة سياحية. وهذا ليس حقيقياً.

من الأفضل أن تحجز رحلتك إلى هذه المدينة المغربية بعقل منفتح؛ لأن أول ما سيصدمك عند وصولك هو النقص الواضح في عدد السياح. أغلب الزوار يختارون مراكش أو العاصمة الرباط كمحطة أولى لتوقفهم، والعديد منهم يأتون إلى الدار البيضاء؛ للقيام بجولة من يوم واحد فقط. وبمعالم مثل مسجد الحسن الثاني وعمارة مذهلة أخرى لا بد من رؤيتها، من المؤكد أنهم يفوتونها. تقدم الدار البيضاء - أو الدار كما يسميها أهلها - المزيج المثالي من أماكن لرؤيتها. وتندمج المباني الأثرية والمناطق القديمة مع الأحياء المعاصرة. يعمل المغاربة بجد؛ لكنهم يعرفون كيف يسترخون ويمتعون أنفسهم، والكورنيش هو المكان المفضل؛ حيث بالفعل تنبض المدينة بالحياة ليلاً. يرتاد السكان المحليون أغلب المطاعم وأماكن الحياة الليلية هنا، والخدمة دوماً دافئة وتسودها المحبة. الدار البيضاء تعد أيضاً ملاذاً لعشاق الطعام؛ حيث تقدم أنواعاً مختلفة من المأكولات الشهية، متراوحة من المحلية والبسيطة إلى الفرنسية والراقية. مهما كان خيارك من الأمور للقيام بها في الدار البيضاء، من المضمون أنك ستحظى بوقت جيد.

مراكش وفاس

ولمعرفة المزيد عن ماضيها العريق، توجه إلى مراكش؛ حيث البلدة القديمة (المدينة) بمداخلها المؤدية لمجموعة من الأزقة المكتظة، وأسواقها التي يفوح منها عبق الماضي، وقصورها المتقنة البناء، ومبانيها التاريخية كما يمكنك مصادفة متاجر الألبسة أو المقاهي الجديدة في ثناياها. وتعد عملية البحث عن التذكارات (وعقد الصفقات حولها) في السوق من أفضل التجارب في مراكش. جامع الفنا، الساحة الرئيسية للمدينة، وهو مكان لتجمع العامة طوال فترة ألف عام، ويمكنك أن ترى «حواة الأفاعي» الحقيقيين يؤدون عروضهم في أرجائها.

أما فاس فتتمتع بمنطقة مدنية رائعة، وهي مملوءة بالأسواق التي تبيع كل شيء من الوجبات الخفيفة المحلية وصولاً إلى المشغولات اليدوية والسجاد. وتشغل مدينة طنجة المكتظة بالسكان جزءاً مهماً من التاريخ المغربي، ويمكنك مشاهدة معظمه في المدينة القديمة المحاطة بالأسوار. كما أنها تمتلك قسماً جديداً يُعرف بالمدينة الجديدة، وهي عبارة عن حاضرة معاصرة. تضم طنجة مزيجاً من الثقافات التي مرت عليها - الفرنسية، والإسبانية، والبرتغالية والشمال إفريقية - والتي تتجلى في أطعمتها، وهندستها المعمارية ومظهرها.

ماذا ستفعل في الدار البيضاء؟

* شاهد الأعجوبة: مسجد الحسن الثاني وحده يستحق القيام برحلة إلى الدار البيضاء؛ حيث إنه مكان للعبادة، وهو بناء بديع ويعد أكبر مسجد في المغرب، ومن بين الأكبر في العالم.

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أثناء زيارتك الجزر، قم برحلة إلى ضريح سيدي عبد الرحمن، الذي بني على صخرة قبالة الشاطئ، ويحيط به جوار صغير يشبه المدينة المنورة.

* خذْ حماماً شمسياً على شاطئ عين دياب؛ خيث إن قضاء الوقت على الشاطئ لدى المغاربة يعد أمراً جدياً؛ إذ يذهب مئات الناس إلى شاطئ عين دياب الرائع يومياً. هذا الموقع الساحلي الجميل المثالي لمشاهدة الناس؛ ولكن الطريقة الأفضل لكي تندمج في الثقافة هي الالتحاق بإحدى ألعاب كرة القدم.

* تسوَق الفخار التقليدي: يوجد سوق حول الدار البيضاء؛ حيث يُباع الفخار المغربي التقليدي والسلع الجلدية. إذا كنت تبحث عن سوق شعبي؛ فإن المحال التجارية والأكشاك التي توجد في منطقة درب غلف تقدم كل شيء من المجوهرات إلى العصائر.

* يعد فندق ريكس كافيه الأمريكي مؤسسة قائمة بحد ذاتها، ولا غنى لجميع عشاق فيلم «كازابلانكا» عن زيارته. تم تصميم مطعم «ريك» على غرار الصالون الأسطوري الموجود في هذا الفيلم الذي تم عرضه في عام 1942، كما يتوفر فيه عازف بيانو لترفيه الحضور. يُعرض الفيلم بهدوء على الشاشات في الطابق الأول، وهذا ما يزيد من سحر الأجواء.

* يفضل سكان الدار البيضاء مطعم الميناء، وهو الفائز بسبب المأكولات البحرية. قائمة المطعم مملوءة بالطواجن المغربية وأطباق المقليات والمخبوزات. والأفضل من كل هذا هو أنه يناسبك مادياً. حاول الوصول إلى هناك مبكراً؛ لأن طابور الانتظار يبدأ حوالي الساعة التاسعة مساءً.

عرض الإمارات للعطلات إلى الدار البيضاء

تقدم الإمارات للعطلات عروضاً للسفر والإقامة في الدار البيضاء، تبدأ من 4801 درهم للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. ويشترط للحصول على العروض الحجز والسفر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 3 ليال في فندق فور سيزونز الدار البيضاء (5 نجوم)، بما في ذلك وجبة الإفطار وضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، بالإضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية.