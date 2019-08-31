الصين تشيد بـ «اتصال فعال» مع فريق مفاوضات التجارة الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الصينية خلال إيجاز صحفي يومي في بكين أمس الجمعة إن فريقي مفاوضات التجارة الصيني والأمريكي على اتصال فعال، فيما ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخميس أنه من المقرر أن تجري بلاده والصين محادثات بشأن التجارة الجمعة بدون الكشف عن تفاصيل.وتخوض الصين والولايات المتحدة حرب رسوم جمركية شملت ما قيمته مليارات الدولارات من منتجات البلدين، وباتت تهدد كامل التجارة الثنائية بينهما، ما يعرض النمو العالمي للخطر.وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب مؤشرات من جانب الصين بأنها لن ترد بشكل فوري على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، وأعربت عن رغبتها في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس الجمعة.وقال ترامب، بسؤاله في مقابلة إذاعية مع شبكة «فوكس نيوز» عما إذا كان سوف يتم اجراء المحادثات المقررة في أيلول/‏ سبتمبر المقبل مع الصين، «هناك محادثات مقررة الجمعة على مستوى مختلف»، وبعد ذلك بساعات، لم يؤكد أي جانب ما إذا كانت أي محادثات قد جرت.من جهة أخرى، أظهر مسح اقتصادي أجراه مجلس الأعمال الأمريكي الصيني أن أغلب الشركات الأمريكية العاملة في الصين تعتزم البقاء هناك، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء نشاطها في الصين، والانتقال إلى دولة أخرى أو العودة إلى الولايات المتحدة.وبحسب المسح فإن 87% من الشركات قالت إنها لن تنقل نشاطها ولا تعتزم تحويله خارج الصين، مقابل 90% من الشركات في المسح الذي أجرى عام 2018. وقالت 3% من الشركات إن نشاطها في الصين غير مربح، وهي النسبة التي لم تتغير مقارنة بمسح العام الماضي.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تقرير نتائج المسح القول إن «أغلب الشركات التي شملها المسح مازالت ملتزمة بالسوق الصينية، وإن القليل منها يصفي أنشطته القائمة هناك».وشمل المسح حوالي 100 شركة من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، وأجري خلال ثلاثة أسابيع من حزيران/‏ يونيو الماضي، وهو ما يعني أن المسح أجري قبل التغريدة التي نشرها الرئيس ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم 23 آب/‏ أغسطس الحالي، ودعا فيها الشركات الأمريكية إلى الخروج من الصين. (وكالات)

اليوان بصدد أسوأ شهر في 25 عاماً

تراجع اليوان الصيني أمس الجمعة، متجهاً صوب أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح الصين نظام سعر الصرف في 1994، بسبب توترات التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ في الاقتصاد المحلي. وفي ختام التداولات المحلية، أغلق السعر الفوري لليوان عند 7.1452 للدولار، انخفاضاً من 7.1430 في إقفال الجلسة السابقة. وإذا ختم السعر الفوري لليوان تداولات أواخر الليل عند سعر الإغلاق المحلي، فسيكون قد فقد 3.7% أمام الدولار في أغسطس/‏‏ آب، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهري منذ وحدت الصين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في 1994. والخميس، قطع اليوان موجة خسائر دامت لعشرة أيام، هي الأطول منذ ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2015، مع صدور مؤشرات عن بكين وواشنطن بأنهما بحثتا جولة قادمة من المفاوضات المباشرة في سبتمبر/‏‏ أيلول، ما عزز الآمال في إنهاء حرب التجارة باهظة التكلفة بينهما. وتم تداول اليوان عند 7.1463 للدولار في الأسواق الخارجية.