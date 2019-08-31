شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يستقطب 1.4 مليار دولار نقداً أجنبياً في أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصرف لبنان المركزي، أمس الجمعة، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، زادت حوالي 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس/‏آب.

وقال رياض سلامة حاكم البنك المركزي في بيان إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى حوالي 38.66 مليار دولار دون حساب الذهب.(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يستقطب 1.4 مليار دولار نقداً أجنبياً في أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.