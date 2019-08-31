شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو أكبر مكسب أسبوعي بفعل آمال التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلى النفط عن جانب من مكاسبه الأخيرة أمس الجمعة، لكنه ظل متجهاً صوب أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يوليو/‏‏‏ تموز، مدعوماً بانخفاض في المخزونات الأمريكية وإعصار وشيك في فلوريدا وانحسار في حرب تصريحات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفض خام برنت 1.08% إلى 60.85 دولار للبرميل، لكنه بصدد الارتفاع أكثر من 2% للأسبوع، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.8% لتسجل 56.31 دولار للبرميل. ويظل العقد بصدد الصعود حوالي 4% هذا الأسبوع.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني، «أسعار النفط مازالت مرتفعة ونحن هنا في منتصف نطاق التداول لكل من برنت وغرب تكساس». وأبقت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأثر حرب التجارة بين أكبر مستهلكين للخام في العالم في الطلب مكاسب أسعار النفط محدودة هذا الأسبوع، حتى مع تراجع المخزونات الذي ينبئ بتوازن في السوق.

وقال سامويل سيو، محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، «من الصعب للغاية التكهن بالتحولات المفاجئة في مشهد التجارة الصيني الأمريكي». من جهة أخرى، أظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أن المحللين قلصوا توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهراً، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأمريكية الصينية.

وتوقع 51 اقتصادياً ومحللاً شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض نحو 4% عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولار ومقارنة مع متوسط يبلغ 65.08 دولار لخام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي، وهذا أدنى متوسط متوقع للسعر برنت في 2019 منذ مارس/‏‏‏ آذار 2018.

وتقلص توقع 2019 لسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل مستوياته منذ يناير/‏‏‏ كانون الثاني 2018، عند 57.90 دولار للبرميل، لينزل عن توقع الشهر الماضي البالغ 59.29 دولار. وبلغ متوسط غرب تكساس 57.13 دولار هذا العام.

(وكالات)