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استقرار التضخم بمنطقة اليورو في أغسطس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقدير أولي أمس الجمعة استمرار التضخم في منطقة اليورو منخفضاً عند واحد بالمئة في أغسطس/‏ آب، وهو مستوى أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز توقعات السوق لمزيد من التيسير النقدي الشهر القادم.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس إن التضخم في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو استقر دون تغير عن قراءة يوليو/‏ تموز، تماشياً مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.
ومعدلات زيادة الأسعار في يوليو/‏ تموز وأغسطس/‏ آب هي الأدنى منذ نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2016، وتقل كثيراً عن هدف المركزي الأوروبي لتضخم أقل بقليل فحسب من اثنين بالمئة رغم سنوات التحفيز النقدي غير المسبوق عن طريق تخفيضات سعر الفائدة وشراء السندات بما قيمته تريليونات اليورو. (رويترز)

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