شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد مخاوف الديون يكبّد عملة وسندات الأرجنتين خسائر حادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت عملة الأرجنتين بأكثر من 1.5% خلال تعاملات أمس، لتواصل الأسواق المالية في البلاد خسائرها الحادة هذا الأسبوع مع اضطرابات الأوضاع المالية وعودة شبح الإفلاس.

وعلى صعيد أسواق الأسهم، انخفض مؤشر البورصة «إيه.إر.إس» أمس 5.8% كما شهدت السندات الأرجنيتينة موجة بيعية ملحوظة، وسط مخاوف فشل البلاد في سداد ديونها.

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