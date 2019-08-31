شكرا لقرائتكم خبر عن زانسي شانس.. قرية الطواحين الملونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن الرحلة إلى «زانسي شانس» هي مجرد رحلة قصيرة من العاصمة الهولندية، أمستردام، وعند الوصول إلى هذه القرية المحافظة جداً، يشعر المرء كأنه وسط متحف في الهواء الطلق.. متحفٌ كامل من الحرف اليدوية التقليدية والثقافة الهولندية. وستشعر وكأنك تتجاوز الزمن، وتبحر فيه؛ لتصل إلى العصور الوسطى، وترى الجمال الخيالي الموجود على أرض هذه القرية الفريدة. وسينقلك المكان إلى مشهد بإحدى الروايات التاريخية، والقصص الأسطورية؛ حيث إن المنازل المبنية من الخشب في تصميم هندسي رائع؛ تعد جزءاً من لوحة فنية جميلة في تلك القرية التي لا تقارن.اشتقّت«زانسي شانس» اسمها من نهر «زان»؛ وهو واحد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة في هولندا، وتخدمه محطة سكك حديدية تُدعى «زاندجك»، والموجودة على بعد 18 دقيقة من محطة أمستردام المركزية.وكانت قرية «زانسي شانس» منطقة صناعية مهمة، تنتشر فيها المئات من طواحين الهواء، التي تنتج زيت بذر الكتان والطلاء والخردل والورق وغيرها من المنتجات والكثير منها، وما يزال يعمل حتى الآن، ويمكنك زيارة طواحين الهواء، والتعرف إلى كيفية تشغيلها عند زيارتك للقرية.

وتعد قرية «زانسي» متحفاً مفتوحاً في الهواء الطلق، ومن أشهر مناطق الجذب في هولندا، التي تستقطب ما يقرب من مليون زائر سنوياً؛ للتعرف إلى الحياة الهولندية قديماً، والاستمتاع بمشاهدة المنازل الريفية الخشبية وطواحين الهواء. وتعد رحلة القارب أفضل وسيلة؛ للتعرف إلى أهم ملامح القرية.

وما يحسب لتلك المنطقة أنها هادئة، كما أنها بعيدة عن الحشود السياحية، ما يعطيك الفرصة للاستمتاع والاسترخاء بين أجمل المشاهد الطبيعية الخلابة، فهي صغيرة نسبياً، ويكفي يوم واحد؛ لاكتشافها، ولكنك قد ترغب في المزيد من الاستجمام، وتفضل البقاء بين أجمل البحيرات والمزارع التي تكسر مشاهدها حدة الملل وروتين الحياة اليومية. وفيما يلي سنذكر قائمة بالوجهات التي لا يجب تفويت زيارتها عند الذهاب إلى «زانسي».

زيارة الطواحين القديمة

من بين أكثر من ألف طاحونة هواء كانت تنتشر في الماضي على ضفاف النهر، بقيت هناك 6 طواحين تعمل في «زانسي شانس»، وكل طاحونة لها اسم ولون مميز. ولا ينبغي أن تفويت زيارة واحدة على الأقل من طواحين الهواء عند زيارة القرية؛ حيث يمكنك صعود 3 طوابق، ورؤية التروس العملاقة، التي تحوّل طاقة الرياح إلى حركة تشغل الآلات، وتهز الطاحونة بأكملها تحت قدميك. وكل مطحنة تعمل في أيام وساعات مختلفة؛ لذلك تأكد من التحقق من الجدول الزمني إذا كان هناك مطحنة محددة ترغب في زيارتها. وكُلفة زيارة كل مطحنة تصل إلى 3 يوروهات فقط.

زيارة مركز الأعمال الخشبية

يخصص جزء من ورشة «كلوج وركشوب» في «زانسي» لعرض مجموعة مثيرة للاهتمام من الأحذية الخشبية (القباقيب)؛ حيث يمكنك أن ترى قباقيب التزلج على الجليد، والقباقيب المنزلية، والعديد من القباقيب الأخرى الفريدة من نوعها. إلى جانب وجود أعمال التصنيع التي تجري بانتظام على مدار اليوم، كما أن هناك متجراًَ يضم أكبر تشكيلة من السدادات والقباقيب بجميع الألوان والأحجام في هولندا؛ لذا تأكد من محاولة الحصول على زوج من هذه المنتجات كتذكار جميل من قرية الطواحين الهولندية، كما لن تكون زيارة ورشة الأحذية الخشبية كاملة من دون الجلوس في البهو، وارتداء القباقيب العملاقة.

تذوق أجبان الجودا

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من الذي لا يحب جبن الجودا؟ حسناً، لا أحد تقريباً لا يحب هذا الجبن اللذيذ متعدد النكهات. لن ترى قط الكثير من أنواع هذا الجبن المختلفة كما ستراها في «زانسي شانس». هناك جبن الجودا العادي، وجبن الجودا المدخن مع الأعشاب، والجودا مع الفلفل الحار، وحتى جودا الزيتون الأخضر. كما أن هناك العديد من أنواع الجبن الأخرى كذلك؛ ولكنك إذا لم تتذوق جبن الجودا فسيفوتك الكثير.

تناول الفطيرة الهولندية التقليدية

هناك ما هو خاص جداً بمذاق ومنظر الفطيرة الهولندية التقليدية، التي يصل قطرها إلى ما يقرب من 30 سينتيمتراً، وهي تأتي في أصناف حلوة أو مالحة، وتؤكل كطبق رئيسي. ومن أصنافها الأكثر شعبية الفطيرة مع مربى المشمش، والفطيرة مع البيض، والفطيرة مع القشدة. ستشاهد بحماس كيف يتم سكب الخليط في القالب المخصص لصنع الفطيرة، وستنتظر مترقباً لتحولها إلى اللون الذهبي الشهي، كما سيبقى طعمها اللذيذ في ذاكرتك حتى بعد مغادرتك لهولندا بالكامل.

التسوق من بقالة ألبرت هيجن التاريخية

كيف بدأت بقالة ألبرت هيجن «Albert Heijn» التاريخية؟ الجد ومؤسس المجمع الكبير للتسوق هو ألبرت هيجن، وعندما تولى محل البقالة من والديه في عام 1887، كان عبارة عن محل عادي صغير، ثم صار بمرور الوقت واحداً من أكبر مجمعات البقالة بالمنطقة. وفي غرفة خلفية، يوجد متحف صغير مخصص لتاريخ القهوة الهولندية (القهوة الحقيقية بلا أية إضافات) والتي كانت تنتج من خلال طاحونة القهوة، ومن الجدير بالذكر أن طاحونة القهوة لم تتغير كثيراً على مدى بضع مئات من السنين. وهناك بعض الأشياء الحصرية؛ مثل: عرق السوس الهولندي وبعض المنتجات الأخرى التي يمكن شراؤها من البقالة.

أشياء يجب معرفتها قبل الذهاب

هناك العديد من الشركات السياحية التي تدير رحلات يومية إلى «زانسي شانس» من أمستردام، ولكن من الممكن أيضاً أن تقوم بالزيارة بنفسك في جولة حرة تكون أقل كُلفة. كما يمكنك ركوب الحافلة رقم (391) من محطة أمستردام المركزية التي تغادر مرتين إلى «زانسي شانس». والتذاكر يمكن شراؤها بسعر 7 يوروهات ذهاباً وإياباً. يشار إلى أن الزيارات إلى قرية «زانسي شانس» مجانية، ولكن كل طاحونة لديها رسم دخول يبلغ 3 يوروهات، أو يمكنك شراء بطاقة بمبلغ 15 يورو للشخص البالغ من متحف «زانسي شانس»، والتي تتضمن الدخول إلى المتحف الهولندي لساعات، إضافة إلى طواحين الهواء. وللعلم فإن جميع المحال في القرية تقبل بطاقات الائتمان.