شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الطلب تهوي بالنفط 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمق النفط من خسائره لأكثر من 3% خلال تعاملات أمس الجمعة، بعد أن كان يشهد تراجعاً محدوداً في وقت سابق من التعاملات وسط إشارات التفاؤل التجاري.
وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام في التأثير سلباً في معنويات المستثمرين في سوق النفط.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بأكثر من 1.2% إلى 60.33 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة تزيد على 3.3% ليهبط إلى مستوى 54.82 دولار للبرميل.
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