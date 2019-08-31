«الفعاليات» تنعش القطاعات الاقتصادية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد:

تشهد دبي مع بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية العام موسم المعارض والفعاليات، التي تساهم في انتعاش العديد من القطاعات؛ أبرزها: الضيافة؛ واللوجستيات؛ والشحن؛ والنقل؛ والمواصلات؛ والدعاية والإعلان؛ وذلك بعد فترة الإجازات الصيفية وعيدي الفطر والأضحى.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي بدءاً من شهر سبتمبر/‏أيلول، فيما يشهد مركز دبي التجاري العالمي وحده استضافة أكثر من 40 معرضاً وفعالية، بعضها يعد الأكبر في المنطقة على الإطلاق.

وتعد من أهم المعارض والفعاليات التي يستضيفها «دبي التجاري العالمي» معارض: سيتي سكيب جلوبال وإدارة المرافق والخليج للزجاج وجيتكس شوبر ومعرض الشرق الأوسط لمعدات المناولة ومعرض الأتمتة.

وتنطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية وجلفود للتصنيع والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر والشرق الأوسط للإضاءة ومؤتمر دبي العالمي للتنقل الذكي والشرق الأوسط للإضاءة.

ويعد قطاع المعارض والفعاليات أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تتمتع بها دبي، والتي جعلت منها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.

وأكّد أحدث تقرير للأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي لعام 2018 تحقيق فعاليات مركز دبي التجاري العالمي عوائد قياسية مرتفعة بلغت قيمتها 23 مليار درهم، منها 13,1 مليار درهم تم الاحتفاظ بها في الاقتصاد كقيمة تراكمية محتجزة تعادل 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كما تمثّل نسبة 57 % من قيمة العوائد بزيادة 3% على عام 2017.

وتعد مدينة دبي بما تضمه من بنية معارض وضيافة ولوجستيات قوية أهم مدينة عربية في استضافة أهم المعارض والفعاليات العالمية في كافة القطاعات والتي ساهمت بحصة معتبرة في اقتصاد دبي خلال السنوات الماضية، مستفيدة من موقعها العالمي، فيما تستشرف دبي استضافة «إكسبو 2020» والذي يعد تتويجاً عالمياً لسمعة دبي.