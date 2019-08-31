شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اليورو يهبط أمام الدولار و«الاحتياطي» عديم الحيلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي بالتكاسل، بينما اليورو يهبط أمام الدولار، وهو إخفاق ادعى أنه يعطي الدول الأوروبية ميزة كبيرة في التجارة.

وفي تدوينة على تويتر، قال ترامب الذي دأب على انتقاد سياسات البنك المركزي الأمريكي: «اليورو يهبط أمام الدولار ‭‬كالمجنون وهو ما يعطيهم ميزة كبيرة في التصدير والتصنيع... ومجلس الاحتياطي الاتحادي لا يفعل شيئاً!».

وأضاف قائلاً: «ليس لدينا مشكلة رسوم جمركية... لدينا مشكلة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي».

(رويترز)

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