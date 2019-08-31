شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك أوف أمريكا» يوصي بشراء الأ صول عالية المخاطر وسط نظرة تشاؤمية بالغة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس الجمعة، إن مؤشره لمعنويات السوق تراجع إلى مستوى بالغ التشاؤم حتى إنه أطلق إشارة شراء «مناقضة للرأي السائد» للأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم، للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني.
وقال محللو البنك إن مؤشره «الثور والدب» الذي يقيس معنويات السوق تراجع إلى 1.3، انخفاضاً من 2.4 قبل أسبوع، ما نتج عنه تفعيل «إشارة شراء» للأصول عالية المخاطر.
وقال البنك إنه أكثر تفاؤلاً هذا العام إزاء الأسهم والسلع الأولية بعد نزوح ضخم لأموال المستثمرين من تلك الأسواق.
وقال المحللون بقيادة مايكل هارتنت في التقرير: «حرب التجارة تسببت حتى الآن في أسعار فائدة أقل، لا في حدوث ركود».
وتدفقت سيولة بنحو 12.4 مليار دولار على صناديق السندات و1.9 مليار دولار على الذهب في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، حسبما ذكر البنك، نقلاً عن بيانات إي.بي.اف.آر. ونزحت 7.6 مليار دولار أخرى عن الأسهم، ليصل الإجمالي منذ بداية العام إلى 204 مليارات دولار.
وقال المحللون إن تدفقات قياسية بلغت 160 مليار دولار على صناديق السندات في الأشهر الثلاثة المنقضية، تكشف عن مخاوف عميقة من ركود عالمي. (رويترز)
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