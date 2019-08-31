الهند تدمج 10 بنوك حكومية لإنعاش الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهند اندماج 10 بنوك تديرها الحكومة في 4 مؤسسات مصرفية، في خطوة تستهدف إنعاش الاقتصاد المتباطئ.

وقالت وزيرة المالية في الهند نيرمالا سيثارامان في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه سيتم تشغيل 12 بنكاً «حاضراً بقوة وموحداً ونشطاً يمتلك رأس مال كافياً».

ويأتي هذا الإعلان بعدما كشفت الهند عن بيانات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت عن تباطؤ نمو الناتج المحلي ل5%، وهو أدنى مستوى في 6 سنوات.

وأضافت وزيرة مالية الهند أن «أورينتال بنك» و«يونايتد بنك» سيندمجان مع «بنك بنجاب الوطني»، لتؤسس الهند بذلك ثاني أكبر مقرض في البلاد بعد بنك الهند الوطني.

وفي عام 2017 دمجت الحكومة الهندية «بنك ستيت أوف إنديا» مع بنوك مشاركة، وفي هذا العام تدمج بنك بارودا مع بعض البنوك الصغرى.