شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قوية لإنفاق المستهلكين الأمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد إنفاق المستهلك الأمريكي زيادة قوية في يوليو/تموز، مع شراء الأسر تشكيلة واسعة من السلع والخدمات، مما قد يُهدّئ مخاوف السوق المالية من الركود، لكن من المستبعد المحافظة على وتيرة نمو الاستهلاك وسط مكاسب فاترة للدخل.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة، إن إنفاق المستهلكين الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.6% الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.3%، في يونيو/حزيران. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، نمو إنفاق المستهلكين 0.5% الشهر الماضي.
وتدعم الزيادة إنفاق المستهلكين في يوليو/تموز بالمدخرات، حيث لم يزد الدخل الشخصي سوى 0.1%، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.(رويترز)
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