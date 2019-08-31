رسميا.. الحكومة تعتمد إجازة رأس السنة الهجرية

كتب: ضياء السقا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم السبت 31 أغسطس، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 هجريا.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أنها استطلعت هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وبذلك يكون السبت إجازة رسمية في الحكومة والقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يكون الأحد يوم عمل طبيعي.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

Advertisements

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان الثلاثاء، أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، جموع الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال "مدبولي"، في التهنئة التى نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".