"بول جيتي" إمبراطور البترول البخيل الذي تراهن مع الملك عبدالعزيز وكسب الرهان

إعداد: مصطفى عبد الفتاح يعتبر بول جيتي أحد أكبر رجال الأعمال الذين كان لهم باع كبير في مجال البترول، لكن ما تجهله هو بخله الشديد.. شاهد الفيديو التالي لتعرف قصته

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