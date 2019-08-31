شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المشروعات الخدمية بمدينة أسيوط الجديدة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدينة أسيوط الجديدة، إحدى مدن الصعيد التى تشهد اهتماما كبيرا من وزارة الإسكان، لتنفيذ مشروعات خدمية وسكنية بها. وفى هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المشروعات الجارى تنفيذها فى 10 معلومات وهى كالتالى:

1- 648 وحدة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة.

2- حضانتان بمنطقتى شمال الجامعة والحى الثانى.

3- سوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثانى.

4- ملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول.

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5- وحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال.

6- مدرسة ثانوية عامة ومدرسة للتعليم الأساسى

7- نقطة إسعاف، ونقطة شرطة، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية.

8- مشروع ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم من الطريق الصحراوى الشرقى أمام المدينة حتى مدخل طريق الجيش (أسيوط – القاهرة) من كم صفر حتى كم 11 (مرحلة أولى).

9- مشروع طرق المرحلة الثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة.

10- مشروع تنسيق الموقع العام شاملا شبكة الرى لمنطقة الزهور بالحى الأول، وللمجاورات (1 – 2 – 3 – 4) بمنطقة رجال الأعمال.