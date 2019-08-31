البنوك تتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة نمو 5.3% خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 5.3%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.3%، فقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%، وأخيراً قطاع الكيماويات بنسبة 0.5%. فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.6%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 1.7%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، فقطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.3%.

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