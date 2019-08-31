شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر EGX 30 TR يحقق ارتفاعاً بنسبة 4% فى أول أسبوع تداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الجديد EGX 30 TR، بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 5487 نقطة، فى أول أسبوع تداول منذ إطلاقه نهاية الأسبوع الماضى.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد دشنت مؤشرا جديدا وهو "EGX 30 TR" لأنشط 30 شركة للعائد الكلى، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهى نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30.

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ويأخذ المؤشر الجديد فى اعتباره التوزيعات النقدية التى تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر EGX30، حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط فى المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كلاً من التغير السعرى للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية.



يتميــز المؤشــر الجديد بكونــه يتفــادى التركيــز على صناعــة بعينها ومــن ثم يوفــر تمثيلاً جيــداً لمختلــف الصناعــات والقطاعــات العاملــة داخــل الاقتصاد المصــرى.



ويجرى احتساب المؤشر الجديد ابتداء من فبراير 2019 بقيمة 1000 نقطة، حيث يجمع مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى EGX30 TR بين كل من أداء رأس المال السوقى وقيمة الأرباح المعلنة للشركات المدرجة بالمؤشر، كما يستخدم المؤشر أخر سعر بدلاً من سعر الاغلاق.