شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 8 شهور من العام.. الدولار يتراجع بالبنك المركزى بقيمة 1.34 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى بقيمة 1.35 جنيه للشراء بعد مرور 8 شهور من بداية العام الجارى، إذ بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة، 16.50 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع، مقارنة 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيه للبيع يوم 1 يناير لعام 2019.

ويبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم.. ويبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم.. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.50 جنيه للشراء. 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.50 جنيه للشراء. 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر16.50 جنيه للشراء. 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.50 جنيه للشراء. 16.60 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.52 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.52 جنيه للشراء. 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.50 جنيه للشراء. 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.50 جنيه للشراء. 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة16.51 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة16.51 جنيه للشراء. 16.61 جنيه للبيع.

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