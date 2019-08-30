شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء خلال أغسطس.. و"دبى" تصل لأدنى مستوى منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهى، بضغوط الحرب التجارية بين أمريكا والصين، ومخاوف من ركود اقتصادى عالمى. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.59% خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهى، خاسراً 272.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى التأمين والعقارات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.41%. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.59% خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهى، خاسراً 272.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى التأمين والعقارات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.41%. وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 1.24 مليار سهم بقيمة 4.08 مليار ريال عبر تنفيذ 118.91 ألف صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفع 9 أسهم، واستقر سهم وحيداً. وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 8.87%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.77%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 5.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 3%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.28%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات شهر أغسطس، بنسبة 5.47% خاسراً 159.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2758.60 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهرين. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات شهر أغسطس، بنسبة 5.47% خاسراً 159.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2758.60 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهرين. وبلغ حجم التداول ببورصة دبى، 1.24 مليار سهم بقيمة 2.04 مليار درهم، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 15.3 مليار درهم خلال شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 361.694 مليار درهم. وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.05%، بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية بنسبة 10.49%، داماك بنسبة 6.56%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 5.29%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.16% ثم قطاع السلع بنسبة 3.03%.

بورصة أبو ظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبى المالى، بنسبة 2.8% خاسراً 152.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5165.57 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 528.48 مليار درهم. بورصة أبو ظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبى المالى، بنسبة 2.8% خاسراً 152.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5165.57 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 528.48 مليار درهم. وانخفض بالمؤشر العام أسهم قيادية كبرى وفى مقدمتها أسهم الدار العقارية بنسبة 0.45%، أعقبه سهم دانة غاز بنسبة 0.41%، تلاه سهم أدنوك للتوزيع 0.37%. Advertisements بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسى، خلال جلسات شهر أغسطس، بنسبة 8.2% خاسراً 712.85 نقطة ليغلق عند مستوى 8019.77 نقطة، ليسجل ثانى أكبر خسائره الشهرية منذ يناير 2016. وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 2.59 مليار سهم بقيمة 110 مليار ريال. وتراجع 18 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 11.7%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 11.56% أعقبه قطاع تجارة الأغذية بنسبة 7.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.17%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 6.68%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.9% خلال تعاملات شهر أغسطس خاسراً 14.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.09 نقطة بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك الأهلى المتحد. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.9% خلال تعاملات شهر أغسطس خاسراً 14.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.09 نقطة بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك الأهلى المتحد. وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، 55.906 مليون سهم، بقيمة 11.677 مليون درهم.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهى، وخسرت بورصة الكويت 1.02 مليار دينار ليغلق عند مستوى 34.38 مليار دينار. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهى، وخسرت بورصة الكويت 1.02 مليار دينار ليغلق عند مستوى 34.38 مليار دينار. وتراجع المؤشر العام بنسبة 2.87% خاسراً 175.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.66 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 3.21% خاسراً 216.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6527.81 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.89% خاسراً 92.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4789.35 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 2.59 مليار سهم بقيمة 490.27 مليون دينار عبر تنفيذ 108.49 ألف صفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورصات الخليج حمراء خلال أغسطس.. و"دبى" تصل لأدنى مستوى منذ شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.