اليورو يتراجع عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى منذ مايو 2017

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تراجع اليورو أثناء التعاملات اليوم الجمعة عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2017 .

وقدم متعاملون تفسيرات متعددة لهذا الهبوط، بما في ذلك تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن اليورو يهبط بخطى سريعة أمام الدولار الأمريكي ملقيا باللوم في ذلك على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وجرى تداول اليورو في أحدث معاملة عند 1.0964 دولار، منخفضا 0.82 بالمئة عن مستواه في بداية جلسة التداول.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.50 بالمئة إلى 99.002 .

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وتراجع اليوان الصيني 0.36 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 7.167 للدولار متجها نحو إنهاء شهر أغسطس آب على انخفاض بحوالي 3.7 في المئة، وهو أكبر هبوط شهري منذ عام 1994 .

وسيبدأ سريان رسوم جمركية أمريكية إضافية نسبتها 5 في المئة على بضائع من الصين بقيمة 125 مليار دولار يوم الأحد القادم. ويخشى مستثمرون أن تصاعد النزاع التجاري بين البلدين قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود.