شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 30-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى والعالمى اليوم الجمعة 30-9-2019، عدداً من الأخبار الهامة خاصة دولياً، أبرزها تغريدة الرئيس الأمريكى ترامب والتى أثرت على أسعار العملات عالمياً، كما واصلت تداعيات الحرب التجارية تأثيرها على أسعار الذهب والنفط، أما محلياً فأن خطط الحكومة بشأن موازنة العام المالى الجديد كانت الأبرز.

وفى هذا التقرير نستعرض أهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: وفى هذا التقرير نستعرض أهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: Advertisements

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