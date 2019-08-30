شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" أن عدد حفارات النفط في أمريكا انخفض باثنتي عشر حفاراً إلى 742 خلال الأسبوع الجاري.



واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 162 حفاراً، بينما انخفض إجمالي حفارات التنقيبب عن النفط والغاز معا باثنتي عشر حفاراً إلى 904 هذا الأسبوع.