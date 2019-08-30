شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره لكن "برنت" لا يزال أعلى 60 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بضغطٍ من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وزادت خسائرها قبيل صدور بيانات أنشطة الحفر والتنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.



وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن بيانات عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.

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ووقع الخام تحت ضغوط على الرغم من استمرار التفاؤل في الأسواق العالمية حالي المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 55.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.7 دولار وأقل سعر عند 54.5 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 1.2% إلى 60.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.