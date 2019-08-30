شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي بعد بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكية بشكل سلبي خلال تعاملات اليوم في أاعقاب صدور بيانات حكومية متباينة بالإضافة إلى ترقب نتائج المحادثات التجارية ببين واشنطن وبكين.



وأظهرت بيانات أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي الكندي سجلت نموا بنسبة 0.2%، بينما توقع محللون نموا بنسبة 0.1%، بينما سجل مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضا بنسبة 1.2%.



وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن فريقا من مسؤوليها يجري حاليا محادثات مع نظرائهم الأمريكيين في الولايات المتحدة لبحث إنهاء الحرب التجارية.

Advertisements



ولا يزال التفاؤل هو العامل المهيمن على الأسواق هذا الأسبوع بشأن إمكانية إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



كانت الصين قد أعلنت إبداءء رغبتها في إنهاء النزاع مع واشنطن مشيرة إلى أنها لن ترد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن في الآونة الأخيرة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:56 بتوقيت جرينتش عند 0.7525، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7552 وأقل سعر عند 0.7507.