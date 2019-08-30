شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يواصل ارتفاعه مع تفاؤل بشأن محادثات جديدة بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في إطار التفاؤل االذي ساد الأسواق هذا الأسبوع بفعل إشارات إيجابية هدأت من حدة التوترات التجارية ببين الولاييات المتحدة والصين.



وأكدت وزارة التجارة في بكين على أن مسؤولين من جانبها يلتقون حاليا مع نظرائهم في واشنطن لبحث نزع فتيل الحرب التجارية.

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يأتي ذلك بعد أن أبدت الصين رغبتها في إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع واشنطن.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا بنسبة 0.6% في الشهر الماضي في حين ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.1%.



وعلى صعيد التعاملات في آخر جلسات الشهر، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 26400 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 7951 نقطة، بينما استقر "إس أند بي 500" عند 2925 نقطة.