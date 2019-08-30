شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع بعد تصريحات "ترامب" بشأن صناعة الإيثانول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم مدعومة بتصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن صناعة الإيثانول.

وأفاد "ترامب" بأن المزارعين الأمريكيين عليهم انتظار أخبار عظيمة حول زيادة مشتريات مصافي تكرير الوقود من الإيثانول.

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ويعتمد مزارعو الذرة بشكل كبير على صناعة الإيثانول المستخرج من محاصيلهم ثم يباع إلى مصافي التكرير، ولكن قرارا من وكالة حماية البيئة كان قد استثنى بعض المصافي من الشراء مما أضر بالمزارعين.



ويحاول "ترامب" إرضاء المزارعين المتضررين من حربه التجارية مع الصين والرسوم الجمركية التي أضرت بصادراتهم لبكين التي بحث بدورها عن دول أخرى للحصول على احتياجاتها من الذرة والصويا.



ويرى "ترامب" أن مزارعي الذرة سيعوضون بمشتريات مصافي التكرير من الإيثانول، ولك مع اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2020 واحتيااجه لأصواتهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 374 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 374.5 دولار وأقل سعر عند 369.2 دولار.