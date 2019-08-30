شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي بفعل السوق الهابطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل السوق الهابطة الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 3.25$ بما يعادل نسبة 1.9% إلى 165.79$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 169.04$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 170.35$.

فقدت العملة الافتراضية "الايثريوم" يوم الخميس نسبة 2.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 163.62$ لكل وحدة ايثريوم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 245 مليار$ ،مع الهبوط المستمر فى أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

Advertisements

وعلى مدار تعاملات شهر آب/أغسطس ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار غدا السبت ،فقد الايثريوم نحو 22.5% ، على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل السوق الهابطة الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

سيطر على سوق التشفير خلال هذا الأسبوع موجة هبوط ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري وشح المحفزات الإيجابية الجديدة ، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين تجاه عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

من ناحية أخرى ،أعلنت مؤسسة الايثريوم عن منح أكثر من 2.46 مليون$ لتمويل شبكة Ethereum 2.0 ،من خلال منح جوائز مالية تحفيزية لمختلف فرق التطوير.

وعلى حسب المعلومات المتوفرة فى سوق التشفير ، من المتوقع أن تتم المرحلة الأولى من انتقال شبكة Ethereum إلى Ethereum 2.0 في 3 كانون الثاني/يناير 2020.