- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي بفعل السوق الهابطة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل السوق الهابطة الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.
فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 3.25$ بما يعادل نسبة 1.9% إلى 165.79$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 169.04$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 170.35$.
فقدت العملة الافتراضية "الايثريوم" يوم الخميس نسبة 2.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 163.62$ لكل وحدة ايثريوم.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 245 مليار$ ،مع الهبوط المستمر فى أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.
وعلى مدار تعاملات شهر آب/أغسطس ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار غدا السبت ،فقد الايثريوم نحو 22.5% ، على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل السوق الهابطة الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.
سيطر على سوق التشفير خلال هذا الأسبوع موجة هبوط ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري وشح المحفزات الإيجابية الجديدة ، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين تجاه عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".
من ناحية أخرى ،أعلنت مؤسسة الايثريوم عن منح أكثر من 2.46 مليون$ لتمويل شبكة Ethereum 2.0 ،من خلال منح جوائز مالية تحفيزية لمختلف فرق التطوير.
وعلى حسب المعلومات المتوفرة فى سوق التشفير ، من المتوقع أن تتم المرحلة الأولى من انتقال شبكة Ethereum إلى Ethereum 2.0 في 3 كانون الثاني/يناير 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الايثريوم على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي بفعل السوق الهابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.