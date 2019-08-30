شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، فى طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى نحو شهرين ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر على مدي سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 98.61 نقطة الأعلى منذ الأول من آب/أغسطس الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.43 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.42 نقطة.

حقق المؤشر يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق المالية ، عقب تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال متحدث باسم وزارة التجارية الصينية يوم الخميس أن بلاده لن ترد على الفور على أحدث زيادة فى التعريفة الأمريكية ،وأن تصعيد الحرب التجارية لن يفيد أي من الجانبين ، وأنه من الأهمية مناقشة إزالة الرسوم الإضافية.

تأتي أخر التعليقات الواردة من الصين ،عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن مسؤولي التجارة الأمريكيين يتوقعون زيارة مفاوضين صينيين لواشنطن.

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وعلى مدار هذا الأسبوع ،ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.4% ، فى طريقه صوب تسجيل ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع الأول فى تموز/يوليو الماضي.

يعاذ هذا المكاسب الأسبوع الضخم إلى عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بفضل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا فى الولايات المتحدة ،وفى ظل الضغوط السلبية التي تواجه عملات العائد المنخفض خاصة اليورو والجنيه الإسترليني ،واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال تموز/يوليو ،تؤشر تلك البيانات على مدي سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث ،وحول مدى تحسن وتيرة التضخم فى البلاد.

يصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر تموز/يوليو المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.3% فى حزيران/يونيو ، و مؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4 % الشهر السابق.

ويصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.5% فى تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 1.4% فى حزيران/يونيو.