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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تسجيل أفضل أداء شهري خلال ثلاث سنوات بفضل طلب التجزئة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى 33 شهرا ، على وشك تحقيق أفضل أداء شهري خلال ثلاث سنوات ، بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة.
على مدار آب/أغسطس الجاري ،حققت أسعار المعدن الأبيض"الفضة" ارتفاعا بأكثر من 13% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ،وأفضل أداء شهري منذ حزيران/يونيو 2016.
وتعاذ تلك المكاسب الضخمة إلى الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة ، خاصة مع تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال أكثر من ست سنوات ، فى حين لا تزال أسعار معدن الفضة بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية.
حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من الطلب الاستثماري القوي على معظم أسعار المعادن النفيسة.
ودعم تلك المكاسب أيضا الطلب القوي على الأصول الاستثمارية الآمنة ، خاصة بعد تصاعد مخاوف ركود الاقتصادي العالمي ،وتفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.8% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 18.37$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 18.23$ ، وسجلت الأعلى عند 18.47$ ، والأدنى عند 18.06$.
أنهت الأسعار تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 33 شهرا عند 18.65$ للأوقية.
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