شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل آمال التحفيز فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالفترة المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل آمال اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية إضافية فى منطقة اليورو خلال اجتماع الشهر المقبل ،بالإضافة إلى انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 09:07 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ الأول من آب/أغسطس الجاري ،وحقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.0% ، فى ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل آمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تتوالي البيانات الضعيفة فى أوروبا ،والتي تؤكد على تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف وتيرة التضخم ،وكان أخر تلك البيانات الصادرة بالأمس فى ألمانيا ،وأظهرت ارتفاع البطالة وانكماش فاق التوقعات لأسعار المستهلكين خلال آب/أغسطس.

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تعزز تلك البيانات الضعيفة احتمالات قيام المركزي الأوروبي خلال اجتماع أيلول/سبتمبر تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة ،لمواجهة المخاطرة المتزايدة حاليا فى منطقة اليورو.

قال المتحدث باسم وزارة التجارية الصينية يوم الخميس أن بلاده لن ترد على الفور على أحدث زيادة فى التعريفة الأمريكية ،وأن تصعيد الحرب التجارية لن يفيد أي من الجانبين ، وأنه من الأهمية مناقشة إزالة الرسوم الإضافية.

تأتي أخر التعليقات الواردة من الصين ،عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن مسؤولي التجارة الأمريكيين يتوقعون زيارة مفاوضين صينيين لواشنطن.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وحقق المؤشر خلال جلسة الأمس ارتفاعا بحوالي 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.75% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 1.0 % ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر 0.5 %.