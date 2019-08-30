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أسعار المستهلكين فى أوروبا عند أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا عند أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آب/أغسطس مرتفعة بنسبة 1.0% ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.0% ، طبقا للقراءة السابقة ارتفاع 1.0% ،والتي تعد أدنى قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

 

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9%، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ،طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.9% ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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