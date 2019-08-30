شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري فى أكثر من 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،لكنها بصدد تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري فى أكثر من ثلاث سنوات ، بفعل عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,521.90$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,527.38$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,533.15$.

فقد المعدن الأصفر "الذهب" يوم الخميس نسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل صعود الدولار ،وتباطؤ طلب الملاذ الآمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 98.61 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

وكما نعلم أن صعود العملة الأمريكية يضغط سلبا على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

وعلى مدار تعاملات آب/أغسطس الحالي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 7.75% ، بصدد تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ شباط/فبراير 2016 ،بفضل عمليات شراء واسع للأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

أهم تلك المخاطر التي حدثت خلال هذا الشهر ،تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وانقلاب منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية كمؤشر لركود محتمل للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وتزايد احتمالات قيام معظم البنوك المركزية العالمية بخفض معدلات الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الخميس بمقدار 2.05 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 880.36 طن متري.

ويعد انخفاض الأمس هو الأول منذ 16 آب/أغسطس الجاري، لتتخلي الحيازات عن إجمالي 882.41 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.