شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنها على وشك تحقيق مكسب أسبوعي قوي ، بفضل الانخفاض الكبير فى مخزونات الخام الأمريكية ،وظهور بوادر جديدة عن احتمالات استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.01$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 56.54$، وسجل أعلى مستوي عند 56.70$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.00$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 60.91$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.22$ الأعلى فى أسبوع.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 56.86$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8%.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 4.5% ، على وشك تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 10 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 23 آب/أغسطس، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8مليون برميل.

Advertisements

وعلى حسب تلك البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 428.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ظهرت بوادر جديدة عن احتمالات استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس بعدما قالت وزارة التجارية الصينية إن بكين وواشنطن تناقشان الجولة القادمة من المحادثات المباشرة فى أيلول/سبتمبر ،قبل الموعد النهائي الذي يلوح فى الأفق بالنسبة للتعريفات الأمريكية الإضافية.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين إن الصين صادقة بشأن رغبتها فى التوصل لاتفاق تجاري شامل ، بعدما اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين ليل الأحد لتبدي رغبتها فى العودة إلى طاولة المفاوضات ،وصفا الأمر على إنه تطورا إيجابيا جدا للعالم.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الدول الصيني " ليو هو" إن الصين مستعدة لحل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة من خلال مفاوضات هادئة ، وإنها تعارض بشدة تصعيد الحرب التجارية.

جددت تلك التعليقات الإيجابية آمال إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، والمشتعلة على مدار أكثر من عام ، والتي أضرت كثيرا بنمو الاقتصاد العالمي.