شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بعد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ،وسيطرة السلبية على أجواء سوق التشفير ،وضعف طلب العملة المشفرة كملاذ آمن رغم ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 140$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 9,350$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,490$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 9,538$.

فقدت العملة الافتراضية "البتكوين" يوم الخميس نسبة 2.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 9,320$ ، مع تسارع عمليات البيع بعد التداول دون مستويات 10,000$.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 245 مليار$ ،مع الهبوط المستمر فى أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

وعلى مدار آب/أغسطس الجاري ،والتي تنتهي تعاملاته رسميا غدا السبت ، فقد البتكوين نحو 7.5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي.

تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى عدة أسباب، أحدثها التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ لكل وحدة بتكوين ،ومنها سيطرة السلبية على أجواء سوق التشفير ، وضعف طلب العملة المشفرة كملاذ آمن رغم ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

وخلال هذا الأسبوع ،كانت معنويات مستثمري التشفير هاشة جدا ،وهو ما انعكس فعليا على هبوط أسعار معظم العملات الرئيسية فى السوق ،والتي سجلت أدنى مستوياتها خلال عدة أسابيع.

والأجواء السلبية تمثلت فى استمرار الانتقادات والتحقيقات حول عملة فيسبوك الرقمية المستقبلية "ليبرا" ،وتوالي هجوم الساسة فى الولايات المتحدة على البتكوين وصناعة التشفير.

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قالت وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تحقق حاليا فى السلوك الاحتكاري المحتمل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" ،وأضافت الوكالة استنادا على وثيقة التحقيق أن المفوضية تشعر بالقلق من أن نظام الدفع الرقمي المخطط لفيسبوك سوف يلحق الضرر بالمنافسين بشكل غير عادل.

وتواجه عملة فيسبوك المستقبلية "ليبرا" المتوقع ظهورها للنور رسميا خلال النصف الأول من 2020 ، موجة كبيرة من القلق لدي المنظمين فى معظم أنحاء العالم ،حتى أن المشرعين فى الولايات المتحدة قد طالبوا بإيقاف المشروع حتى يتم فحص القضايا المتعلقة بيه ومناقشتها بصورة مستفيضة حتى يتم إصدار قرار نهائي.

قال وزير خارجية الولايات المتحدة"مايك بومبيو" أنه يجب تنظيم معاملات البتكوين على غرار المعاملات المالية الأخرى ،حيث تحظي العملة المشفرة بالقدرة على القيام بمعاملات مجهولة منها الأنشطة الغير قانونية وتمويل الإرهاب.

وسبق أن شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " ووزير الخزانة "ستيفن منوشين " هجوما شرسا على البتكوين والعملات المشفرة ،وأكدوا على إنها تستغل لدعم مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة.

ويبدو حاليا بدون أدني شك أن معظم الساسة الأمريكيين مقتنعون أن التشفير هو عالم من غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من القائمين على صناعة التشفير حتى يتمكنوا من تغير تلك النظرة القاتمة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "شيف جولد" بيتر شيف أن البتكوين فشل مرة أخرى فى اختبار الملاذ الآمن ،فمع هبوط أسواق الأسهم العالمية عقب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لجأ المستثمرين إلى شراء الملاذات الآمنة النقدية.

أضاف شيف "العدو اللدود للبتكوين" ارتفع الين اليابان والفرنك السويسري ومعادن الذهب والفضة ،وانخفض البتكوين أكثر من الأسهم.

ومن جهته أكد "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة "جالاكسي ديجيتال" أن انخفض البتكوين لدون مستويات 10,000$ ، لن يكون سببا للشك فى السوق الصاعد الذي يسيطر على العملة المشفرة خلال 2019.